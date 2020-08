Talent schlägt bei Heimturnier um Hauptbewerb auf

Der Erfolgslauf von STC-Hoffnung Benedikt Emesz hielt beim ITF-Future auch am Montagvormittag an: Die 18-jährige Tennishoffnung eliminierte den Deutschen Christopher Patzanovsky im Champions Tiebreak 11:9. Am Nachmittag kämpft Benni um den erstmaligen Einzug in ein Hauptfeld eines ATP-Turniers nach dreiteiliger Qualifikation.