Diskussion um Grundstücksdeal in Fürstenbrunn

Das Wort von Max Mayr Melnhof hat in Grödig-Fürstenbrunn Gewicht: Denn von ihm hängt bei künftigen Plänen in der Ortsentwicklung viel ab. Zum einen will der Gutsherr die private Durchfahrt durch Schlossallee und Gutshof für Radfahrer jetzt sperren. Es soll zuletzt vermehrt Unfälle und auch Klagen gegeben haben, so Mayr Melnhof. „Die schlafenden Polizisten, die mein Vater noch angelegt hat, sind für viele zur Schanze geworden.“