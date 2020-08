Bergsteiger in kurzen Hosen aus Notlage gerettet

In kurzen Hosen und nur mit Leibchen bekleidet wagten sich am Samstag zwei Niederländer und zwei Deutsche in den Innsbrucker Klettersteig auf der Nordkette. Die schlechte Wettervorhersage für diesen Tag konnte sie nicht von ihrem fragwürdigen Tun abhalten. Die Bergrettung musste mit 13 Mann ausrücken.