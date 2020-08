9 Ponys und ein Pferd bei Reitstallbrand verendet

In einem Reitstall in Niederösterreich ist in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen, laut Polizei wohl ausgelöst durch einen technischen Defekt. Einige Tiere konnten unter schweren Bedingungen von Einsatzkräften aus den Flammen gerettet werden, neun Ponys und ein Pferd verendeten jedoch.