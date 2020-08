Biker (53) bei Unfall in Innsbruck schwer verletzt

Die Lenkerin (25) eines Klein-Lkw übersah am Freitagvormittag bei der Kreuzung Burgenlandstraße/Köldererstraße in Innsbruck, dass die Verkehrsteilnehmer vor ihr abbremsen mussten. Die Frau krachte in ein Motorrad. Der 53-jährige Biker musste schwer verletzt in die Klinik gebracht werden.