Stadt: Nach Kanalbaustelle wird Fahrbahn saniert

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in der Hellbrunner Straße in der Stadt Salzburg steht die abschließende Generalsanierung des Fahrbahn-Bereiches bevor. Erneut sind Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Ab Montag beginnt die Stadt auch mit Kanalbauarbeiten für die Generalsanierung der WC-Anlage am Hanusch-Platz.