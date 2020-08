Gratisparken erhielt deutliche Mehrheit

Es war in zweierlei Hinsicht ein besonderer Tag im Innsbrucker Rathaus. Mitten in der Sommerpause trat der Gemeinderat am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Abschaffung der Parkgebühren an Samstagen (die „Krone“ berichtete) in der Innenstadt zu debattieren und anschließend darüber abzustimmen. Dieses seltene Ereignis wurde aber von einem anderen deutlich übertroffen. Denn SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr, die im Anschluss ihre Hochzeit feierte, erschien im Brautkleid - eine Premiere in der Geschichte der Innsbrucker Stadtpolitik.