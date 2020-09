Diese 5 Bienenprodukte sollten Sie kennen

Alle reden immer von der Heilwirkung von Propolis - doch was ist das eigentlich? Propolis wird von den Bienen als Baumaterial für Ihre Waben verwendet. Es ist ein Vielstoffgemisch (aus Pollen, Harzen, ätherischen Ölen etc.) und hat zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit: Es wirkt antibiotisch, antioxidativ und stresshemmend. Propolis kann man zum Beispiel in Form von Salben, Lippenbalsam oder Kapseln zum Einnehmen erwerben.