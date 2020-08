Wiener wollte eigene Mutter erwürgen: Einweisung!

Der Mann habe ihr Herumkommandieren sattgehabt, meinte Staatsanwältin Carmen Kainz eingangs des Verfahrens: „Er hat beschlossen, ich halt das nicht mehr aus, ich will sie töten.“ Sie legte dem Mann trotzdem nicht versuchten Mord zur Last. Denn nach Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann war der 58-Jährige aufgrund einer ausgeprägten Depression und der Folgen jahrzehntelangen Alkoholmissbrauchs nicht zurechnungs- und damit nicht schuldfähig. Die Anklagebehörde hatte daher seine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.