Bergsteiger (71) stürzt in Tirol 150 Meter in Tod

Das Ehepaar startete am Mittwoch die zweite Etappe des Stubaier Höhenweges - von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte. Beim Übergang bei der Pramarnspitze in 2512 Metern Seehöhe fiel dem 71-Jährigen der Fotoapparat aus der Hand und das Gerät in der Folge in das steile, felsdurchsetzte Wiesengelände.