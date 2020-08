Christian Baha: Trumps Post

Die Post bringt allen was, ganz besonders dem US-Präsidenten. So lässt sich die öffentliche Debatte beschreiben, seit sich Donald Trump geweigert hat, dem unterfinanzierten US Postal Service und seinen Briefträgern mit 25 Milliarden Dollar wieder Beine zu machen. Trump wolle die Briefwahl beeinflussen, kritisieren seine Gegner. Ex-Präsident Obama polterte, Trump zertrümmere der Post damit die Kniescheiben.