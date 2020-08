Rick Schofield erster Neuzugang der Eisbullen

Dass er zu den besten Centern der Liga gehört, ist für Schofield nicht genug: „Ich will definitiv wieder ‚abliefern‘ und dem Team helfen zu gewinnen. Sei es als Führungsspieler, beim Face-off oder im Unterzahlspiel, ich will mich in jeder Situation ins Team einbringen. Mit all den talentierten Spielern und dem fokussierten Trainerteam wird der Gewinn der Meisterschaft unser wichtigstes Ziel sein.“ Mit seiner Frau Meghan und seiner kleinen Tochter Sadie wird Schofield so schnell wie möglich in Salzburg erwartet.