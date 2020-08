„Halt die Fresse!“ Stürmer-Krach bei Glasner-Klub

Glasner unzufrieden

„Natürlich bin ich nicht zufrieden“, sagte Glasner nach der enttäuschenden Leistung seiner „Wölfe“. Vor dem Champions-League-Turnier in Lissabon konnte man RB Leipzig noch ein 1:1 abringen, danach gab es das Aus gegen Donezk in der Europa League. Jetzt der Test-Rückschlag: „Ich denke, wir haben noch viel Arbeit vor uns“, so Glasner.