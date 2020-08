Wien: Mann verging sich an Stute in Reitstall

Was der Stute „Engerl“ von Marion S. in einem Wiener Reitstall widerfahren ist, dürfte nicht nur Tierfreunden einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Denn in der Nacht des 10. August verging sich ein Mann im Stall auf brutalste Art und Weise an dem Pferd. Die Stute erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.