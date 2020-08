Unwetter: Bäche wurden zu reißenden Strömen

Weitere Gewitter möglich

Und auch am Freitag zitterten die Menschen vor erneuten Unwettern. Bereits am Nachmittag regnete es im Murtal erneut heftig, obwohl die Einsatzkräfte gerade noch mit dem Aufarbeiten der Schäden vom Vortag beschäftigt waren. Die Katastrophe blieb jedoch aus. Noch ist nicht sicher, ob die Steiermark in den nächsten Tagen endlich zur Ruhe kommen wird. Für das Wochenende sind wieder Gewitter angesagt.