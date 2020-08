Blitz schlug in Wohnhaus ein

Heftige Unwetter lösten in den Bezirken Neusiedl am See, Güssing und Jennersdorf erneut Feuerwehreinsätze in Serie aus. Starkregen überflutete Straßen, Firmenhallen und private Keller. In Olbendorf schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Auf dem Dach brach ein Brand aus, 58 Florianis kämpften gegen die Flammen an.