Weiter Wirbel um Tuberkulose-Fall in Grazer Spital

FPÖ will Antworten

„Diese viel zu lange Informationskette bei einer Tuberkulose-Erkrankung ist einfach schockierend. Die Sicherheit der Patienten muss oberstes Gebot sein“, sagt FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller. Er will deshalb ÖVP-Gesundheitslandesrätin Julian Bogner-Strauß in der nächsten Landtagssitzung mit diesem Thema konfrontieren.