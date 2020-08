Superpflanze Silphie trotzt Hitze und Trockenheit

Auf zwei Hektar besten Ackerbodens sind die Silphien in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen. „Jede davon ist fast drei Meter hoch. Ich habe diese umweltfreundliche und für die Ökologisierung der Landwirtschaft extrem günstige Silphie in Deutschland gesehen. Da uns ja Biodiversitätsflächen vorgeschrieben sind, passt diese spezielle Flora perfekt“, so Dörfler - nicht ohne Stolz, der Erste zu sein, der diese Mischung aus Getreide und Mais angebaut hat.