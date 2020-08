Erneut vier tote Schafe in Tirol aufgefunden

Einer Wölfin werden mehrere Risse zugeordnet

Klarheit gibt es hingegen hinsichtlich Schafrissen am 29. Juli in Pfunds und am 2. August in Spiss. In beiden Fällen sei neuerlich die DNA eines Wolfs aus der italienischen Population nachgewiesen worden. „Für die Risse in Spiss liegen auch die Ergebnisse der Genotypisierung vor. Es handelt sich dabei um jene Wölfin, deren DNA bereits bei den Rissen in Serfaus und See nachgewiesen wurde“, berichtete Janovsky.