Die Wunschspieler schlugen ein

Das lag vor allen an den beiden Neuzugängen Manuel Krainz und Marco Oberst. Ersterer dirigierte als Kapitän im Mittelfeld, traf per Traumvolley zum 3:1. „Wir haben immer wieder Nadelstiche gesetzt und hinten nicht viel zugelassen“, erklärte der Neo-Kapitän. Vor allem die Defensive der Austria wirkte sehr kompakt, was auch am neuen Abwehrchef Oberst liegt, der zusätzlich zum wichtigen Ausgleich kurz vor der Pause traf. „Marco und Manuel waren Wunschspieler von uns, sie tun unserer Mannschaft mit ihrer Erfahrung sehr gut und wirken positiv auf die jungen Spieler ein“, zeigte sich Trainer Schaider mit seinen Neueinkäufen sehr zufrieden.