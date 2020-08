Schwieriger Spagat am Kepler Universitätsklinikum

Mit 17 anderen

Nein, Schmitt, der seit eineinhalb Jahren in Linz werkt, hat diese Erkenntnisse mit 17 Leuten seiner Berliner Truppe gewonnen; vor Linz war er ja an der Charité in der deutschen Hauptstadt. Eine andere Frage ist. ob diese Berliner Mäuseexperimente dem strengen „Nein, aber“-Kurs für künftige Tierversuche an der JKU selbst entsprechen.