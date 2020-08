Neuer Pirat sorgt für einen Hauch von NBA-Flair!

Denn Udrihs Vita liest sich beeindruckend. Mit dem slowenischen Team wurde der Shooting Guard 2009 gar EM-Vierter, schaffte es bei der WM 2010 und EM 2011 jeweils ins Viertelfinale. In seiner Heimat wurde der 1,95-m-Mann viermal zum „Allstar“ gewählt (2001, 2002, 2003, 2013), holte mit Cibona die kroatische Meisterschaft, mit Inter Bratislava die slowakische. In Spanien geigte er in der Topliga für Girona, Granada, Estudiantes, Valladolid, war in Frankreich, Griechenland, Israel und Italien, lief als Youngster für die Dallas Mavericks in der NBA-Summer-League auf.