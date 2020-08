Alko-Lenker (47) krachte in Kufstein in zwei Autos

Kurz nach 13.30 Uhr war der Slowake mit dem Pkw auf der B 171 in Kufstein in Richtung Kiefersfelden unterwegs. Plötzlich fiel ihm während der Fahrt laut eigenen Angaben eine Zigarette zu Boden. Als er sie aufheben wollte, geriet der laut Polizei schwer alkoholisierte Lenker auf die Gegenfahrbahn, wo das Auto zuerst mit dem Fahrzeug eines Italieners (45) und dann mit dem Pkw einer deutschen Fahrzeuglenkerin (50) kollidierte. Die 50-Jährige und ein Beifahrer (29) erlitten bei dem Unfall erhebliche Verletzungen. „Der 29-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht, die Fahrzeuglenkerin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung“, heißt es seitens der Exekutive. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Dem Slowaken wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.