Deutscher in Klettersteig von Stein getroffen

Ein Deutscher ist am Samstag in Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) im Klettersteig „Stopselzieher“ von einem etwa fußballgroßen Stein getroffen worden. Der Mann erlitt dabei einen Oberschenkelbruch. Er musste von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in das Klinikum nach Garmisch geflogen werden, teilte die Polizei mit.