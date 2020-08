Wenn der Ortweinplatz zum Leben erwacht

Laut und leise, schrill und poetisch

Es ist ein lautes, schrilles, aber ebenso poetisch-zartes Bild, das Regisseur Simon Windisch mit Anna Katerina Frizberg, Manfred Weissensteiner und einer Vielzahl von jungen und jung gebliebenen Akteuren zeichnet. Der Kampf zwischen Hunden und Skater-Gang, die in die Schule strömenden Mädchen, die nummerierten Bäume und zähneputzenden Anrainerinnen, all das wird in so fantasievoller wie akribischer Weise in Szene gesetzt. Dazu kommen genaue Aufzeichnungen über Lichter in den Fenstern, die besonderen Merkmale der Passanten und das legendäre Ortweinstandl, das natürlich ebenfalls seinen Auftritt hat.