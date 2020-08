Ehefrau getötet: U-Haft über 88-Jährigen verhängt

Über jenen 88-Jährigen, der am Donnerstag in Ladendorf seine um acht Jahre jüngere Frau erstochen haben soll, ist am Freitagnachmittag die Untersuchungshaft verhängt worden. Befristet ist diese nach Angaben von Friedrich Köhl, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, vorerst bis zum 21. August.