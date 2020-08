KW 32 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Year Of The Knife - Internal Incarceration

In Delaware, USA, gibt es bestimmt nicht viel Interessantes zu bestaunen, doch es liegt wohl an der Langeweile des „Fly Over States“, dass von dort derart brachiale Musik stammt. Das hat schließlich schon bei Slipknot und Iowa gut funktioniert. Year Of The Knife spielen ballernden Hardcore ohne Kompromisse. Vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen so wie die Durchstarter Code Orange, bevor sie sich dem Experimentellen zuwandten, Teil zwei erinnert dann deutlich stärker an die Metalcore-Pioniere Hatebreed rund um Brüllwürfel Jamey Jasta. In nur etwas mehr als einer halben Stunde wird hier unter der kundigen Produktion von Converges Kurt Ballou alles zerknüppelt, was auch nur ansatzweise im Weg ist. Nicht neu, nicht innovativ, aber verdammt wirkungsvoll. 7,5/10 Kronen