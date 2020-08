Weiter Wirbel um den Grazer Gastro-Gutschein

Zuletzt ließ ein an SPÖ-Chef Michael Ehmann gerichtetes Posting von Finanzstadtrat Günter Riegler die Tastaturen glühen. Er prangerte an, dass allein die Vermarktung des Gastrogutscheins in Wien, dem Steuerzahlerbis dato 600.000 Euro gekostet hat. Sofort entspann sich eine Diskussion unter reger Teilnahme von Leuten aus den verschiedensten Parteien, in der man sich gegenseitig allerhand vorwarf.