Ashley Graham posiert nackt mit Baby in Magazin

Die 32-jährige Schönheit ist Anfang dieses Jahres zum ersten Mal Mama geworden. Söhnchen Isaac ist nun sieben Monate alt. Gerne gibt das Model Einblicke in sein neues Leben als Mama - nicht jedem gefällt jedoch, was Ashley postet und so wird sie nach eigenen Angaben immer wieder mit „ungebetenen Ratschlägen“ von Leuten in sozialen Medien bombardiert, die glauben, sie wüssten, wie sie ihr Kind erziehen sollte.