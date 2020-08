Corona-Gesetz macht Linzer zu Heizungsablesern

Wo ablesen, welchen Wert eintragen? Die Selbstablesung stellt manche LinzAG Kunden vor Probleme. Nötig wurde sie durch das 15. Covid-19-Gesetz, mit dem auch eine Anpassung im Heizkostenabrechnungsgesetz beschlossen worden war. Das war Ende April. „Wir hatten in Oberösterreich knapp zwei Wochen Zeit. Am 15. Mai musste die Heizungsablesung starten. Wir haben viel Energie, Zeit und Geld investiert um uns auf die neue Situation einzustellen“, so ein techem-Mitarbeiter.