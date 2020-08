Ideale Durstlöscher für die heißen Sommertage

Auch wasserreiche Obst- und Gemüsesorten können den Flüssigkeitshaushalt leicht aufbessern. Dabei eignen sich vor allem Salatgurken, Tomaten und Melonen. Starten Sie bereits am Morgen mit einem großen Glas Wasser in den Tag, um das Flüssigkeitsdefizit, das durch Schwitzen in der Nacht entstanden ist, auszugleichen.