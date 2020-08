Von der Austria zu Köln: Talent auf Stögers Spuren

„Besser als Horvath und Prokop“

„Extrem dynamisch, sehr wendig, ganz viel Übersicht - im Gesamtpaket stärker als einst ein Sascha Horvath oder Dominik Prokop. Einer der Besten in den 19 Jahren, in denen ich den Job mache“, nickt Austrias U18-Coach Cem Sekerlioglu anerkennend. Der Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers war einer mit Ansage. Weil Bajlicz trotz seiner geringen Körpergröße schon mit 15 Jahren in die U18 hochgezogen wurde, als einer von sechs violetten Top-Youngsters im Rahmen des ÖFB Projekts 12 von Talentecoach Christoph Glatzer gezielt betreut wird. Und im November 2019 als bester Spieler des alljährlichen Futsal-Turniers der heimischen Akademien ausgezeichnet wurde - wie auch im Jänner 2020 als 16-Jähriger beim U17-Turnier im deutschen Montabaur.