Courteney Cox kehrt für „Scream“-Rolle zurück

„Ich kann es nicht erwarten, dieses Gesicht wiederzusehen“, freut sich Courteney Cox - alias Gale Weathers - auf ihrem Instagram-Account über den mittlerweile fünften Teil. Zuletzt war die 56-Jährige 2011 in dem Horrorschocker „Scream 4“ in ihrer ikonischen Rolle als Reporterin in dem Streifen zu sehen.