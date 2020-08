Nach 50-Meter-Absturz schleppte sich Bauer heim

Der 62-jährige Landwirt düngte am Freitag gegen 14.20 Uhr in Maria Neustift eine Wiese. Dabei fuhr er mit einem Traktor und einem angehängten Miststreuer in einem sehr steilen Gelände. Beim Rückwärtsfahren rutschte der Anhänger aufgrund der Steilheit rückwärts und zog das Zugfahrzeug mit sich.