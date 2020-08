Feueralarm in Tiroler Hotel: 70 Personen evakuiert

Aufregung in der Nacht auf Freitag in einem Hotel in Sölden! Nachdem gegen 4.15 Uhr der Brandmeldealarm ausgelöst hatte, mussten vorsorglich rund 70 Gäste und Mitarbeiter evakuiert werden. Wie sich herausstellte, war die enorme Rauchentwicklung von einem Kochtopf in der Küche ausgegangen. Verletzt wurde niemand!