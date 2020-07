Sieben neue Corona-Infektionen in Kleinarl

„Die Fälle sind da und es werden immer wieder welche auftauchen. Das ist die Realität, mit der wir anfangen müssen zu leben“, erklärt Vizebürgermeister und Geschäftsführer von Wagrain-Kleinarl Tourismus, Stefan Paßrugger. Er sieht sich in den aktuell laufenden Tourismus-Screenings bestätigt und fordert auch für weitere Branchen rasch Testungen. „In der Gastronomie oder bei den Bergbahnen. Es wäre wichtig, dass zumindest für die Wintersaison auch in diesen Bereichen freiwillige Tests möglich sind“, so Paßrugger, der auch im aktuellen Fall die Arbeit der Bezirksbehörde lobt. Die habe sehr schnell mit Contact-Tracing reagiert, nachdem der erste positive Fall auftrat.