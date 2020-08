„Wir mussten sogar unsere Telefone sperren“

Gastarbeiter ließen sich testen

Die meisten „Testwilligen“ werden vom Arbeitgeber hingeschickt. So wie zwei ungarische Gastarbeiter. Sie wurden im Ausland bereits für gesund erklärt. Die Bescheinigungen von Krankenhäusern in Szeged (Ungarn) und Becej (Serbien), werden in Österreich nicht anerkannt. „Deshalb müssen wir uns erst testen lassen, vier Tage im Hotel bleiben, und dann können wir zu arbeiten beginnen“, erklärt Janos Szabo (47).