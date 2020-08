Salzburger Hoteliers warten auf das Festspielplus

Das Hotel am Mirabellplatz beherbergt derzeit Gäste aus Deutschland, der Schweiz, Holland und Ungarn. Hoteldirektorin Florence de Rudder schiebt aktuell Telefondienst: „Mir gefällt es an der Rezeption. Es ist ein Zurück zu den Wurzeln. Man hat mehr Kontakt zu den Gästen. Am Wochenende sind wir gut gebucht, unter der Woche weniger.“ Es sei kein Vergleich zum Vorjahresumsatz. In diesem Sommer habe Sicherheit Priorität: Die Mitarbeiter müssen Maske tragen. „Beim Frühstücksbuffet ist vieles einzeln verpackt oder wird serviert“, so die Direktorin. Das Personal ist nach wie vor in Kurzarbeit und wird wöchentlich getestet. Ernst Pühringer vom Hotelgasthof Hölle: „Wir haben unter der Woche eine Auslastung von 60 Prozent. Am Wochenende knapp 20 Prozent. Da fehlen uns deutlich die ausländischen Touristen.“ Von einem Gästeansturm durch die Festspiele kann keine Rede sein. Aber: „Es ist trotzdem extrem wichtig, dass das Festival stattfindet. Die Gäste werden die Auslastung vielleicht um zehn Prozent heben.“