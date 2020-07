Kunstvolle Foto-Dokumentation des Schloßbergs

Branko Lenart war schon früh ein hochaktives Mitglied der Grazer Kunstszene rund um das Forum Stadtpark. Zu einer Zeit, als die Fotografie erst langsam als Kunstform anerkannt wurde, leistete er Pionierarbeit. „Graz war in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren ein Zentrum der internationalen Kunstfotografie“, erzählt er, „allerdings dominierten damals das Einzelbild und die Autorenfotografie.“ Bei einem Studienaufenthalt in den USA lernte der junge slowenisch-steirische Fotokünstler dann etwas Neues kennen - die Projektfotografie. Und so entwickelte der beständig Forschende seine „Subjektiven Topografien“ und richtete unter anderem sein Interesse auf den Schloßberg, der ihn immer schon fasziniert hat.