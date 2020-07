Zwölf Badeseen knacken bereits die 25-Grad-Marke

Turnersee, Pirkdorfersee, Klopeiner See, Flatschacher See, Maltschacher See, Wörthersee, Rauschelesee, Keutschacher See, Hafnersee, Forstsee sowie die Badeseen St. Andrä und Lavamünd sind die ersten Badeseen, die dieses Jahr die 25-Grad-Temperaturmarke erreicht haben.

Wie Studien bestätigen, haben die Oberflächentemperaturen in den vergangenen Jahrzehnten klimabedingt um bis zu zwei Grad zugenommen: Was Baderatten im ersten Moment freut, könnte für die Flora und Fauna in den Gewässern Schlimmes bedeuten. Experten befürchten, dass das Algenwachstum steigen und sich der Fischbestand reduzieren könnte.