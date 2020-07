Fahrzeugbrand bei der Mautstelle in Rosenbach

Die Mautstellenbediensteten bemerkten sofort den Ernst der Lage und versuchten mit einem Handfeuerlöscher den Motorraumbrand im Mercedes-Kombi einzudämmen und verständigten in weiterer Folge kurz nach 23 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr. 32 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Frießnitz-Rosenbach und Rosegg sowie die Autobahnpolizei Villach und die ASFINAG rückten in den späten Abendstunden aus zwei Gemeinden zum Brandeinsatz an. Die Einsatzkräfte der Portalfeuerwehr St. Jakob im Rosental führten die ersten Löscharbeiten am Fahrzeug durch und konnten mit dem raschen Eingreifen diesen unter Kontrolle bringen. Kommandant Hubert Madritsch betonte die perfekte Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und das gemeinsame taktische Vorgehen.