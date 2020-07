Wasserretter fand teures Hörgerät in Oedter See

„Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als der Taucher mein Implantat am Grund des Sees gefunden hat“, ist der 17-Jährige überglücklich. Er war am Dienstag mit seiner Mama im Oedter See schwimmen, das Cochlea-Implantat hatte er mit einem Clip an einer Halskette befestigt. Das Gerät übernimmt die Funktion der beschädigten Teile seines Innenohrs, um Audiosignale an sein Gehirn zu übertragen. Der Teenager braucht es für beide Ohren. Einige Meter vom Ufer entfernt spürte der Bursch plötzlich etwas am linken Fuß: „Ich hab’ mir gleich gedacht, dass ich das jetzt verloren hab’ und mich natürlich sehr geärgert“, sagt er.