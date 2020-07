Inter legt im Duell um Platz zwei nach

In der italienischen Serie A kommt es in der letzten Runde am Samstag zu einem direkten Duell um den zweiten Endrang. Inter Mailand behauptete seine Position hinter Meister Juventus Turin am Dienstag mit einem 2:0-Heimsieg gegen SSC Napoli. Danilo D‘Ambrosio (11.) und Lautaro Martinez (74.) waren die Torschützen.