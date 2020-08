Damit haben Sie unterwegs nie mehr leeren Akku

Ob beim Wandern, am See oder einfach nur im Büro: Wenn der Handyakku ausfällt, ist guter Rat teuer. Wer viel unterwegs ist und sein Handy häufig zurate zieht, sollte sich unbedingt ein tragbares Ladegerät zulegen. Damit hat man unterwegs immer die Möglichkeit, das leere Smartphone anzuhängen. Die tragbaren Ladegeräte sind äußerst preiswert, passen in jede Handtasche und in jeden Rucksack.