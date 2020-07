Hunderte Migranten aus Quarantäne geflohen

Etwa 100 Migranten sind am Montag aus einer Halle im Hafen der sizilianischen Stadt Porto Empedocle, in der sie nach ihrer Ankunft aus Lampedusa untergebracht worden waren, ausgebrochen. Aus einer anderen Einrichtung in der Stadt Caltanissetta sollen wiederum an die 180 Menschen geflohen sein. Die Regierung, die angesichts steigender Ankunftszahlen unter Druck gerät, zeigte sich besorgt.