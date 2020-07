„Terminator“ trauert um langjährigen Freund

Große Trauer beim „Terminator“ und in der steirischen Fitness-Szene: Karl Kainrath, langjähriger Wegbegleiter und Trainingspartner von Superstar Arnold Schwarzenegger, ist am vergangenen Sonntag im 77. Lebensjahr in Graz völlig überraschend verstorben. Kainrath war wie Schwarzenegger selbst eine echte Bodybuilding-Legende, war zum Beispiel zweimal „Mr. Universum“ und stemmte bis zuletzt seine heißgeliebten Gewichte.