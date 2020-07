Wiener nahm Virus aus dem Salzkammergut mit

1450 wollte Mann zum Hausarzt schicken

Also wandte sich H. an die Hotline 1450. Obwohl der Cluster im Salzkammergut bereits bekannt war, riet ihm die Dame am anderen Ende der Leitung, den Hausarzt aufzusuchen. „Das habe ich zum Glück nicht getan“, erzählt H. Einen Covid-Test hätte er übrigens privat organisieren und bezahlen müssen. Noch am Freitag veranlasste schließlich der Arbeitgeber des Wieners die Testung. Ergebnis: positiv!