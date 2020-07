Motorradlenker (50) bei Unfall schwer verletzt

In St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) ist der 50-Jährige mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde der Motorradlenker mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.