Wiener Urlauber brachten Corona in kleine Gemeinde

Seit vielen, vielen Jahren macht eine Wiener Familie Urlaub in der obersteirischen Gemeinde Wald am Schoberpaß - so auch heuer. Vor einer Woche wurde die betagte Mutter ins Krankenhaus eingeliefert und positiv auf das Corona-Virus getestet! Auch ihre beiden Söhne sind erkrankt, dazu drei weitere Personen in der kleinen Gemeinde.