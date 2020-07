Harry soll Bruch mit Royals vorangetrieben haben

„Harry fühlte sich sehr eingeschränkt. Er wollte in der Lage sein, mit seiner Großmutter und seinem Vater zu sprechen, aber ständig blockierten Berater den Weg. Es war so frustrierend für ihn“, zitiert der „Telegraph“ einen Insider. Meghan soll Harry das Selbstvertrauen gegeben haben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und etwas an der Situation zu ändern, heißt es in dem Bericht.